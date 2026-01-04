صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025کے دوران 38ڈی ایس پیز کی ایس پی کے عہدے پر ترقی

  • لاہور
2025کے دوران 38ڈی ایس پیز کی ایس پی کے عہدے پر ترقی

لاہور(کرائم رپورٹر)2025 میں 38 ڈی ایس پیز کو ایس پی، جبکہ 191 انسپکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔

 اسی طرح 46 سینئر ٹریفک وارڈنز کو ٹریفک آفیسرز، 1047 سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 907 اے ایس آئیز کو سب انسپکٹر، 1054 ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی، جبکہ 2562 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی ملی۔ اس کے علاوہ 26 جونیئر کلرکس اور 2 سٹینوگرافرز کو بھی ترقی دی گئی ، 7 سینیئر سکیل سٹینوگرافرز، 19 اسسٹنٹس، 80 سینیئر کلرکس، ایک پرائیویٹ سیکرٹری اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی اگلے عہدوں پر ترقی دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل