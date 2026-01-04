صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ آسان کاروبار سکیم ضروری اقدامات کی منظوری

  • لاہور
لاہور (خبر نگار).وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار فنانس سکیم کی پراجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی کا تیسرا اجلاس پیسک ہاؤس میں منعقد ہوا۔

 صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فنانس سکیم کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ۔ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں کلیدی اہمیت کی حاملِ اس سکیم کی رفتار مزید تیز کرنے کیلئے ضروری اقدامات کی منظوری دی گئی ۔ ایس ایم ایز سیکٹر سے وابستہ کاروباری افراد اور ایوان ہائے صنعت و تجارت کو سکیم بارے بھرپور آگاہی دی جائے گی ۔ 

