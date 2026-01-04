سرکاری سکولوں سے فی طالب علم لاگت کی تفصیلات طلب
لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے صوبے بھر کے تمام سرکاری سکولوں سے فی طالب علم لاگت کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔
اس حوالے سے باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام سرکاری سکولوں سے فی طالب علم لاگت سے متعلق تفصیلات طلب کر لی ہیں۔محکمہ کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق یکم جولائی 2025 سے 31 دسمبر 2025 تک کا مکمل اور تصدیق شدہ ڈیٹا فراہم کرنا ہوگا۔ہدایت کے مطابق پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائرسیکنڈری سکولوں سے الگ الگ ڈیٹا مانگا گیا ہے، تاکہ تعلیمی اخراجات کا درست جائزہ لیا جا سکے ۔