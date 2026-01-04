1سال: 23 ہزار میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس خدمت کاؤنٹرز پر سال 2025کے دوران شہریوں اور پولیس ملازمین کو بلا تعطل طبی و قانونی سہولیات فراہم کی جاتی رہیں۔
اس دوران مجموعی طور پر 23 ہزار سے زائد میڈیکولیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ۔اعداد و شمار کے مطابق جنرل ہسپتال سے 4 ہزار 778، جناح ہسپتال سے 3 ہزار 438، سروسز ہسپتال سے 2 ہزار 720 میڈیکولیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ۔ میو ہسپتال سے 1 ہزار 181، گنگارام ہسپتال سے 949 جبکہ میاں منشی ہسپتال سے 2 ہزار 752 سرٹیفکیٹس کا اجرا ہوا۔کوٹ خواجہ سعید ہسپتال سے 2 ہزار 500، نواز شریف ہسپتال سے 790 اور ہیلتھ سنٹر برکی سے 848 میڈیکولیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ۔