صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 167کے ضمنی الیکشن میں ن لیگ کاٹکٹ ملک شفیع کھوکھر کودیدیاگیا

  • لاہور
پی پی 167کے ضمنی الیکشن میں ن لیگ کاٹکٹ ملک شفیع کھوکھر کودیدیاگیا

لاہور ( یاسین ملک ) پی پی 167 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ ن کی طرف سے ملک شفیع کھوکھر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

پیپلزپارٹی حلقہ پی پی 167 کے ضمنی الیکشن میں امیداور کھڑا نہیں کرے گی،پی پی پی اور ن لیگ طے شدہ شیڈول کے مطابق تمام ضمنی الیکشنوں میں جیتنے والے یا رنر اپ پارٹی کا امیدوار الیکشن لڑے گا،حلقہ پی پی 167 کے ضمنی الیکشن کی سیٹ مسلم لیگ ن کے رکن پنجاب اسمبلی عرفان شفیع کھوکھر کے انتقال کے بعد سیٹ خالی ہوئی ہے ،حلقہ پی پی 167 کے ضمنی الیکشن 4 فروری کو ہونگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:ڈپٹی کمشنر کا اربن بیوٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

پیرا فورس میں امیدواروں کی بھرتی کے دوسرے مرحلے کا آغاز

آ رپی او کی ڈی پی او آ فس میں کھلی کچہری ، لو گوں کے مسائل سنے

اعلیٰ کارکردگی والے افسروں اور ملازمین میں سرٹیفکیٹس تقسیم

میانوالی:موٹر سائیکل چور وں نے نئی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا

شاہپور: بجلی چور گرفتار تھانوں میں مقدمات درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل