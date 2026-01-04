صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیما سکولوںکے اساتذہ کو 4ماہ سے تنخواہیں نہ ملیں

  • لاہور
پیما سکولوںکے اساتذہ کو 4ماہ سے تنخواہیں نہ ملیں

لاہور(خبر نگار)پیما سکولز کے اساتذہ گزشتہ چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کے باعث ہزاروں اساتذہ اور لائسنسی سکول شدید مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ معاوضوں کی عدم ادائیگی نے نہ صرف اساتذہ بلکہ سکول انتظامیہ کو بھی مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پیما کے ماتحت لائسنسی سکولوں کے اساتذہ گزشتہ چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کی ادائیگیاں تاحال نہیں کی جا سکیں، جس کے باعث ہزاروں اساتذہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں۔معاوضوں کی عدم ادائیگی کے باعث لائسنسی سکولز بھی شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔

