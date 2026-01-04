فنڈز کی کمی،ایل ڈی اے کی بیشتر منظور شدہ سکیمیں نظرانداز
مالی سال ایل ڈی اے بجٹ میں 34 نئی سکیموں کی منظوری دی گئی، سکیموں کیلئے 1 ارب 71 کروڑ کا تخمینہکینال روڈ ،جیل روڈ ، گلبرگ مین مارکیٹ ، رائیونڈ روڈ ودیگر شاہراہوں پر نئی لائٹس کی تنصیب کاعمل نہ ہوسکا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے کا شعبہ انجینئرنگ نے رواں مالی سال کے روڈ میپ پر عمل نہ کرسکا،مالی سال ایل ڈی اے بجٹ میں 34 نئی سکیموں کی منظوری دی گئی،ایل ڈی اے بجٹ میں 34 ترقیاتی سکیمیں ذاتی وسائل سے مکمل کی جانی تھیں ،فنڈز کی کمی اور اتھارٹی ترجیحات میں نہ ہونے سے بیشتر منظور شدہ سکیمیں نظر انداز ہوگئیں،گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں نئی سکیموں کے لیے ایک ارب 71 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا،عبدالحق روڈ کی مرمت اور بحالی اور ابوذر غفاری روڈ کی مرمت اور بحالی کا کام نہ ہوسکا،خیابان فردوسی شوق چوک سے شوکت خانم اور شوکت خانم سے ٹوپاز چوک تک واک ویز تعمیر نہ کیے جاسکے ،کینال روڈ ،جیل روڈ ، گلبرگ مین مارکیٹ ، رائیونڈ روڈ پر نئی لائٹس کی تنصیب کے منصوبے پر عمل نہ ہوا ۔