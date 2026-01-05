صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

  • لاہور
دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)مزنگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان میانی صاحب قبرستان کے باہر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کر کے موقع سے فرار ہو جاتے تھے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ،گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل، غیر قانونی پستول، موبائل فونز اور نقدی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت علی حیدر اور اشمان کے نام سے ہوئی ہے جن کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

110 پارکنگ پوائنٹس کو مزید منظم و جاذب نظر بنانیکا فیصلہ

کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

چک جھمرہ :عوامی سہولیات کیلئے ڈپٹی کمشنر کے متعدد اقدامات

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم

حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر