صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلویز کے زیر اہتمام چلنے والے سکولوں کی فیسوں میں اضافہ

  • لاہور
ریلویز کے زیر اہتمام چلنے والے سکولوں کی فیسوں میں اضافہ

لاہور( این این آئی)محکمہ ریلویز کے سکولز کی فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا، گریڈ 1سے 10کے ملازمین کے بچوں کی ماہانہ فیس 700سے بڑھا کر 900 روپے کردی گئی۔

گریڈ 11سے 22کے ملازمین و افسران کے بچوں کی فیس 800 سے بڑھا کر 1000 روپے کردی، ریلوے ملازمین کے بچوں کے علاوہ دیگر بچوں کی فیس 1300 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دی گئی۔سمہ سٹہ ،خانیوال میں ریلوے سکولز میں عام بچوں کی فیس 1000 سے بڑھا کر 1200 روپے کی گئی، سکھر ،روہڑی میں سکولز میں بچوں کی فیس 850 روپے سے بڑھا کر 1050روپے مختص کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر