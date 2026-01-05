صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4500 ہسپتال اور دیہی مراکز نادرا سے منسلک کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
بچوں کی پیدائش ،شہریوں کی وفات کی اطلاع و دیگر معلومات براہِ راست یونین کونسلز ،نادرا کو موصول ہوگی،حکام

لاہور( این این آئی)پنجاب حکومت نے صوبے کے 4500 سے زائد ہسپتال اور دیہی صحت مراکز کو نادرا کے جدید سسٹم سے منسلک کرنے کا ہدف مقرر کر دیا ہے ۔ نادرا نے سول رجسٹریشن اینڈ وائتل سٹیکٹس سسٹم کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا ہے اور ریجنل ہیڈ آفس کے تحت متعدد ہسپتالوں میں جدید آلات فراہم کر دئیے گئے ہیں،اس کے نتیجے میں قصور، ننکانہ اور سیالکوٹ کے ہسپتال نادرا کے جدید سی آر وی ایس سسٹم سے منسلک ہو چکے ہیں۔حکام کے مطابق بچوں کی پیدائش اور شہریوں کی وفات کی اطلاع براہِ راست یونین کونسلز اور نادرا کو موصول ہوگی جس سے رجسٹریشن کا عمل تیز اور شفاف ہوگا۔

