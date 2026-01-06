ایف آئی اے کو مطلوب دواشتہاری گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے 2 اشتہا ری گرفتار کر لئے۔ڈولفن ٹیم نے گلشن اقبال اور ہنجروال سے دوران چیکنگ خیبر پختونخوا اور ایف آئی اے پولیس لاہور کو منی لانڈرنگ و ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم ماجداورنعیم کوگرفتارکرلیا۔
