ایف آئی اے کو مطلوب دواشتہاری گرفتار

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے 2 اشتہا ری گرفتار کر لئے۔ڈولفن ٹیم نے گلشن اقبال اور ہنجروال سے دوران چیکنگ خیبر پختونخوا اور ایف آئی اے پولیس لاہور کو منی لانڈرنگ و ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم ماجداورنعیم کوگرفتارکرلیا۔

