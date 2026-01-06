صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجب بٹ کے وکیل کا لائسنس معطل کرنے پرپنجاب بار سے جواب طلب

  • لاہور
رجب بٹ کے وکیل کا لائسنس معطل کرنے پرپنجاب بار سے جواب طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ کے وکیل علی اشفاق کا لائسنس معطل کرنے کیخلاف درخواست پر پنجاب بار کونسل و دیگر کو نوٹس جاری کر کے کل تک جواب طلب کرلیا ۔۔۔

۔عدالت نے بار کونسل کے سینئر نمائندے کو پیش ہونے کی ہدایت کردی ۔جسٹس اویس خالد کے روبرو سماعت پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بار کونسل قانون کے تحت لائسنس معطل کرنے کا اختیار ڈسپلنری کمیٹی کے پاس ہے ،کراچی سٹی کورٹ واقعہ پر پنجاب بار کونسل نے بغیر سنے لائسنس معطل کردیا لہذا عدالت لائسنس معطلی کا حکم کالعدم قرار دے۔

 

