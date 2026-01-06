ایل ڈی اے میں 6افسروں کے تقرر و تبادلے
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے میں6 افسروں کے تقرر و تبادلے ،تقرری کے منتظر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ز طلحہ اورعثمان کو چیف انجینئر ون کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا ۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ کلثوم کی خدمات چیف انجینئر ٹو کی ڈسپوزل،اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ وقاص مشتاق کی خدمات چیف انجینئر ون کی ڈسپوزل اوراسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی کاشف کی خدمات چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر کی ڈسپوزل پر دیدی گئیں۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اقرا یوسف کی خدمات ڈائریکٹوریٹ ٹاؤن پلاننگ فور کے سپرد،ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ۔