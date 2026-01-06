صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے میں 6افسروں کے تقرر و تبادلے

  • لاہور
ایل ڈی اے میں 6افسروں کے تقرر و تبادلے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے میں6 افسروں کے تقرر و تبادلے ،تقرری کے منتظر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ز طلحہ اورعثمان کو چیف انجینئر ون کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا ۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ کلثوم کی خدمات چیف انجینئر ٹو کی ڈسپوزل،اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ وقاص مشتاق کی خدمات چیف انجینئر ون کی ڈسپوزل اوراسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی کاشف کی خدمات چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر کی ڈسپوزل پر دیدی گئیں۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اقرا یوسف کی خدمات ڈائریکٹوریٹ ٹاؤن پلاننگ فور کے سپرد،ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گول باغ کا آرائشی منصوبہ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل، افتتاحی تقریب

مالکان پالتو کتوں کی ہر صورت رجسٹریشن کرائیں،خالد جاوید

ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کیلئے اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے باعث متعدد فیڈرز سے بجلی بندرہے گی

روزنامہ دنیاکے نیوزایجنٹ ملک محمد عباس انتقال کرگئے

اسلحہ کے زور پر لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس