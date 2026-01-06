قصور :لڑکی سمیت 2افراد کااقدام خودکشی
قصور،کھڈیاں خاص،تلونڈی (نمائندگان دنیا، نامہ نگار) دو مختلف واقعات میں لڑکی سمیت دو افراد نے خودکشی کی کوشش کی۔۔
۔تفصیلات کے مطابق تھانہ تھہ شیخم کے علاقہ بلندی اوتاڑ میں محمد یوسف میو کی 17سالہ بیٹی (ب) نے گھریلو ناچاقی سے دلبردا شتہ ہو کر گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں، جسے بابا بلھے شاہ ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے واقعے میں سکندر پورہ میں 30سالہ شرافت نے من پسند شادی نہ ہونے کی وجہ سے پٹرول پی لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اسٹاف نے مریض کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔