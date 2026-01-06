مصطفی آباد: مین بازار میں ٹف ٹائل منصوبے کا افتتاح
مصطفی آباد/للیانی (سٹی رپورٹر) مین بازار مصطفی آباد میں92 کروڑکی گرانٹ سے ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔۔
، جس میں ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ اور ایم پی اے چوہدری محمد الیاس خان نے معززینِ علاقہ کے ہمراہ منصوبے کا افتتاح کیا۔ الیاس خان اور میاں سعد وسیم شیخ نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی اور بازار کے حسن میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی سہولتوں کے ایسے منصوبے آئندہ بھی جاری رکھے جائیں گے ۔