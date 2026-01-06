گوردوارہ جنم استھان میں فری میڈیکل کیمپ، سینکڑوں افراد مستفید
ننکانہ صاحب (خبر نگار) یونائیٹڈ سکھ آرگنائزیشن کے زیرِاہتمام گوردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف معالج ڈاکٹر سردار۔۔
ممپال سنگھ سمیت مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں سکھ مردوں، خواتین اور بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا۔کیمپ کے دوران الٹراساؤنڈ سمیت مختلف طبی ٹیسٹ مفت کیے گئے جبکہ تمام ضروری ادویات بھی بلا معاوضہ فراہم کی گئیں۔ فری میڈیکل کیمپ سے سکھ مذہب کے دسویں گورو، گورو گوبند سنگھ کے جنم دن کی تقریبات میں شریک سکھ یاتریوں نے بھی استفادہ کیا۔کیمپ کے آرگنائزرز اور پراجیکٹ منیجرز، یونائیٹڈ سکھ آرگنائزیشن کے سردار گوربیر سنگھ اور سردار مہندر پال سنگھ نے بتایا کہ اس کیمپ کا مقصد بلا تفریق رنگ و مذہب عوام کو معیاری طبی سہولیات کی باآسانی فراہمی اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے ۔