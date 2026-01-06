صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوردوارہ جنم استھان میں فری میڈیکل کیمپ، سینکڑوں افراد مستفید

  • لاہور
گوردوارہ جنم استھان میں فری میڈیکل کیمپ، سینکڑوں افراد مستفید

ننکانہ صاحب (خبر نگار) یونائیٹڈ سکھ آرگنائزیشن کے زیرِاہتمام گوردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف معالج ڈاکٹر سردار۔۔

 ممپال سنگھ سمیت مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں سکھ مردوں، خواتین اور بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا۔کیمپ کے دوران الٹراساؤنڈ سمیت مختلف طبی ٹیسٹ مفت کیے گئے جبکہ تمام ضروری ادویات بھی بلا معاوضہ فراہم کی گئیں۔ فری میڈیکل کیمپ سے سکھ مذہب کے دسویں گورو، گورو گوبند سنگھ کے جنم دن کی تقریبات میں شریک سکھ یاتریوں نے بھی استفادہ کیا۔کیمپ کے آرگنائزرز اور پراجیکٹ منیجرز، یونائیٹڈ سکھ آرگنائزیشن کے سردار گوربیر سنگھ اور سردار مہندر پال سنگھ نے بتایا کہ اس کیمپ کا مقصد بلا تفریق رنگ و مذہب عوام کو معیاری طبی سہولیات کی باآسانی فراہمی اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ پھاٹک کا منصوبہ لٹک گیا

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں 10 بیڈز پر مشتمل جدید آئی سی یو وارڈ قائم

کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ پر ڈی پی او آفس میں الوداعی تقریب

کارپوریشن ملازمین نے 200ریڑھیاں قبضے میں لے لیں

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس