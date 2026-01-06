الہ آباد:تحصیل ہسپتال میں ڈائیلسز مشین خراب، مریضو ں کو مشکلات
الہ آباد (نمائندہ دنیا) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں گردوں کے مریضوں کیلئے مختص ڈائیلسز مشینوں کی خرابی نے غریب اور۔۔
نادار مریضوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔ ہسپتال میں موجود چار ڈائیلسز مشینوں میں سے ہیپاٹائٹس سی (کالا یرقان +C) کے مریضوں کے لیے مخصوص واحد مشین گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے خراب پڑی ہے ۔مشین خراب ہونے کے باعث درجنوں مریض بروقت علاج سے محروم ہیں اور انہیں شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ متاثرہ مریضوں اور لواحقین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے مشین کی مرمت یا متبادل انتظامات کیے جائیں جبکہ ایم ایس کا کہنا ہے کہ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو مشین کی خرابی سے آگاہ کرتے ہوئے لیٹر ارسال کر دیا گیا ہے ۔