قصور:ڈی سی کا پیرا فورس فزیکل ٹیسٹ سنٹر ، ہیلتھ کلینک کا دورہ
بھرتی کا عمل میرٹ پر اور قواعد و ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے :آصف رضا
قصور (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے پیرا فورس میں انفورسمنٹ آفیسرز اور انویسٹی گیشن آفیسرز کی بھرتی کے لیے قائم فزیکل ٹیسٹ سنٹر کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جسمانی جانچ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا اور انتظامی امور کا معائنہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بھرتی کا عمل شفاف، میرٹ پر اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہموار انداز میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی قسم کی بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز ہیلتھ کلینک گنڈا سنگھ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے صفائی کے انتظامات، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری، مفت فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے بات چیت کر کے طبی سہولیات کے معیار کے بارے میں دریافت کیا اور ہدایت جاری کی کہ مریضوں کے لیے انتظار گاہوں میں صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کی حاضری کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے ۔ انہوں نے عملے کو تنبیہ کی کہ فرائض میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، غفلت یا لاپرواہی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔