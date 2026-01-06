صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ہی فیس میں رزلٹ کارڈاورسند کی تصدیق کا فیصلہ

  • لاہور
آئی بی سی کے فیصلے سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کروڑوں طلبہ مستفید ہونگے

لاہور(خبر نگار)میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کیلئے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا گیا ۔ آئی بی سی سی نے تصدیقی عمل میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے ایک ہی فیس میں رزلٹ کارڈ اور سند کی تصدیق کا فیصلہ کر لیا ۔ پنجاب سمیت ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔فیصلے سے کروڑوں طلبہ مستفید ہونگے ۔ اس سہولت سے طلبہ کے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی۔پرانے نظام کے تحت سند ہولڈرز کو رزلٹ کارڈ اور سند کی تصدیق کیلئے الگ الگ فیس ادا کرنا پڑتی تھی۔

 

