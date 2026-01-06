صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائمری ‘مڈل سکولوں میں ہیڈز تعیناتی،ٹیسٹ لینے کا فیصلہ

  • لاہور
اضافی الائونس بھی دیا جائیگا جوپہلے سے تعینات ہیڈزکوابھی تک نہ مل سکا

لاہور(خبر نگار)پنجاب میں پرائمری اور مڈل سکولوں کے نظام میں بہتری کیلئے محکمہ سکول ایجوکیشن نے مستقل ہیڈز کی تعیناتی کیلئے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا جبکہ اساتذہ کو اضافی الائونس بھی دیا جائے گا تاہم پہلے سے تعینات آپریشنل ہیڈز کو الائونس کی عدم ادائیگی پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ محکمہ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کوپرائمری اور مڈل سکولوں میں بطور آپریشنل ہیڈ تعینات کیا جائے گا جنہیں پانچ سے سات ہزار تک ماہانہ اضافی الاونس دینے کی تجویز ہے ۔ ٹیسٹ کیلئے درخواستیں جنوری کے آخر میں طلب کیے جانے کا امکان ہے ۔اس سے قبل ہائی سکولوں میں ٹیسٹ کی بنیاد پرتقریباً چھ سو آپریشنل ہیڈز تعینات کیے جا چکے ہیں۔ او پی ایس ہیڈز کو صوبائی وزیر تعلیم نے دس ہزار ماہانہ الائونس دینے کا اعلان کیا تھاتاہم تین ماہ گزرنے کے باوجود وہ تاحال الائونس سے محروم ہیں۔اساتذہ تنظیموں نے اعلان کردہ الائونس کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

