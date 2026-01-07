چیمبر:ابوزر شاد کی بنیادی رکنیت ختم
لاہور(کامرس رپورٹر)لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایگزیکٹو کمیٹی نے میاں ابوزر شاد کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے ۔ یہ فیصلہ ان کیخلاف ہونیوالی انضباطی کارروائی کے بعد کیا گیا، جس میں انہیں چیمبر کے وقار اور ضابطہ اخلاق کیخلاف طرزِ عمل کا مرتکب پایا گیا۔
