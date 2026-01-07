صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسرچ گرانٹ کیلئے نئی شرائط نافذ

  • لاہور
ریسرچ گرانٹ کیلئے نئی شرائط نافذ

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے تحقیقی کلچر کو مزید مضبوط بنانے کیلئے ریسرچ گرانٹ کے اجرا سے متعلق نئی شرائط نافذ کر دی ہیں۔ پالیسی کے تحت اب ریسرچ گرانٹ حاصل کرنیوالے تمام اساتذہ کیلئے اپنی تحقیق کی اشاعت لازمی ہوگی اور وہ کسی بھی مستند ریسرچ جرنل میں مقالہ شائع کرانے کے پابند ہونگے۔

پنجاب یونیورسٹی نے تحقیقی کلچر کو مزید مضبوط بنانے کیلئے ریسرچ گرانٹ کے اجرا سے متعلق نئی شرائط نافذ کر دی ہیں۔ پالیسی کے تحت اب ریسرچ گرانٹ حاصل کرنیوالے تمام اساتذہ کیلئے اپنی تحقیق کی اشاعت لازمی ہوگی اور وہ کسی بھی مستند ریسرچ جرنل میں مقالہ شائع کرانے کے پابند ہونگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر