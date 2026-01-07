صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیڈرو یونین کا مطالبات کیلئے احتجاج

  • لاہور
ہائیڈرو یونین کا مطالبات کیلئے احتجاج

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، مظاہر ین کی شدید نعرے بازی‘ہائیڈرو یونین کی کال پر لیسکو کے تمام دفاتر بند، لیسکو دفاتر میں ٹول چھوڑ، قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی۔جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین اور دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا فیصلہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔

