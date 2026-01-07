صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’گرین ٹریکٹرز پروگرام‘‘ کے تیسرے مرحلے کا آغاز

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے میں زرعی میکانائزیشن کے فروغ کیلئے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے گرین ٹریکٹرز پروگرام فیز تھری شروع کر دیا گیا ہے ۔ منصوبے کا مقصد جدید زرعی مشینری تک کاشتکاروں کی رسائی آسان بنانا اور پیداواری لاگت میں کمی لانا ہے ۔

