ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے میں کام کرنیوالے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا فیصلہ ،ٹاؤن پلاننگ ،لا ڈائریکٹوریٹ اور انجینئرنگ میں کام کرنیوالے ملازمین کو ریگولر کیا جائے گا ،، اجلاس میں 25 سے زائد کنٹریکٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو ریگولر کیا جائیگا۔

