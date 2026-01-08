صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال کو لاکھوں مالیت کی ادویات کا عطیہ

  • لاہور
جنرل ہسپتال کو لاکھوں مالیت کی ادویات کا عطیہ

لاہور(سٹاف رپورٹر)دکھی انسانیت کی خدمت کے عظیم جذبے کے تحت مخیر حضرات کی جانب سے جنرل ہسپتال کو لاکھوں روپے مالیت کی ادویات عطیہ کی گئی ہیں۔

اس موقع پر پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج فاروق افضل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخیر افراد انسانیت کی خدمت کے مشن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اور اپنے عمل سے انسان دوست معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان کا یہ بے لوث کردار انتہائی قابلِ تحسین ہے۔ تقریب میں ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین، ڈاکٹر عبدالعزیز و دیگر ڈاکٹرز موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

کینو فیکٹریوں پر چھاپے تفصیلی معائنہ بچوں سے خبری مشقت پر 2کو سیل کردیا گیا

’’نو ازشریف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل‘‘کمشنر کوڈین کی بریفنگ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن