254عمارتیں خستہ حال ، پتنگ بازی پر نقصان کاخدشہ
خستہ حال عمارتوں کی چھتوں پر پتنگ بازی نہیں کی ہوگی :ڈی جی والڈ سٹی
لاہور(سہیل احمد قیصر)اندرون شہر لاہور میں محفوظ پتنگ بازی پر سوالیہ نشان، 254 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی کرد ی گئی۔105 عمارتوں کو انتہائی خطرناک ،خستہ حال عمارتوں پر پتنگ بازی کرنے سے نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے 5، 6اور 7فروری کو لاہور میں بسنت منانے کا اعلان کررکھا ہے جس کے لیے 91کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویزہے۔
بسنت منانے کے لیے متعارف کرائے گئے ایس او پیز کے مطابق سیفٹی وائر، کیمیکل لگی ڈور استعمال کرنے پر پابندی ہوگی جبکہ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور رجسٹریشن کے حوالے سے بھی نئے قواعد نافذ کیے گئے ہیں۔دوسری طرف اِس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اندرون شہر لاہور کی 254 عمارتیں بہت خستہ حال ہیں جن کی چھتوں پر پتنگ بازی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ صورت حال کے حوالے سے ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی نجم الثاقب کا کہنا ہے کہ خستہ حال عمارتوں چھتوں پر پتنگ بازی نہ ہونے کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔