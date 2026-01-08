تعطیلات میں سکول کھولنے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن
لاہور(خبر نگار)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے موسمِ سرما کی سرکاری تعطیلات کے دوران حکومتی نوٹیفکیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سکول کھولنے والے نجی تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔
حکام کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق ایسے تمام سکولوں کو فوری طور پر سیل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو حکومتِ پنجاب کے باقاعدہ نوٹیفکیشن کے برعکس تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ہدایات کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر بلا تاخیر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔