فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے باعث 9 پروازیں منسوخ

  • لاہور
لاہور(نیوز رپورٹر)فلائٹ آپریشن متاثرہونے کے باعث 9 پروازیں منسوخ ہوگئیں جن میں کراچی سے بینکاک جانے والی تھائی کی پرواز ٹی جی 342۔۔۔

 کراچی سے مسقط جانے والی اومان ایئر کی پرواز ڈبلیو وائے 324 اورکراچی سے لاہورجانے والی ایئرسیال کی پرواز پی ایف 143،145شامل ہیں۔کراچی سے اسلام آبادجانے والی ایئرسیال کی پرواز پی ایف 123 اور125،کراچی سے لاہورجانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 306،کراچی سے تربت جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 501اورکراچی سے جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 761 بھی منسوخ ہونے والی پروازوں میں شامل ہے۔

سرگودھا

تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

کینو فیکٹریوں پر چھاپے تفصیلی معائنہ بچوں سے خبری مشقت پر 2کو سیل کردیا گیا

’’نو ازشریف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل‘‘کمشنر کوڈین کی بریفنگ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

