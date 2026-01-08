صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم: 80 مرلے پر محیط قیمتی زمین واگزار

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم میں سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف بڑا آپریشن کرتے ہوئے ایم بلاک میں 80 مرلے پر محیط قیمتی زمین واگزار کرا لی ہے۔

ایل ڈی اے ایونیو ون کے دس پلاٹس پر مبینہ طور پرعارضی اور پختہ غیر قانونی تعمیرات قائم کی گئی تھیں۔ آپریشن ایڈیشنل ڈی جی یو پی کی نگرانی میں ڈائریکٹر ایل ڈی اے ایونیو ون عمر صہیب نے کیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے بلاک ایم کے خسرہ نمبر 1185 اور 1186 پر کارروائی کرتے ہوئے 10 مرلے کے 8 قیمتی پلاٹس واگزار کرائے۔

