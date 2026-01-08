صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال : ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب

  • لاہور
جنرل ہسپتال : ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب

کمپنیوں کی سابق ادائیگی کی شرط پر ادویات دینے سے معذرت ، رقم کامطالبہ مسائل بڑھنے لگے ،جلد کمپنیوں کے بقایا جات ادا کر دیئے جائیں گے :انتظامیہ

لاہور(سجاد کاظمی سے )لاہورجنرل ہسپتال پر ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب ہونے لگی،لاہورجنرل ہسپتال کا مجموعی بجٹ کم، پنز کا بجٹ ہسپتال سے زیادہ ،مسائل بڑھنے لگے ۔ ادویات کی قلت اور مشینری کی خرابی پر کمپنیوں نے مینٹی ننس کی مد میں رقم کا مطالبہ کردیا۔ تفصیل کے مطابق موجودہ صورتحال کے مطابق لاہورجنرل ہسپتال میں موجود پنجاب انسٹی ٹیوٹ آٖف نیورو سائنسز کا ادویات کا بجٹ ڈیڑھ ارب روپے رکھا گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹر کمپنیوں نے سابق ادائیگی کی شرط پر ادویات دینے سے معذرت کرلی ہے اور آخر کار ایم ایس لاہور جنرل ہسپتال نے انجمن بہبود مریضاں کی مدد سے 30لاکھ روپے کی ادویات منگوائی ہیں۔ذرائع کے مطابق سی ٹی سکین اور الٹراساؤنڈ مشینیں خراب ہونے پر کنٹریکٹر کمپنی نے مزمت سے انکار کیا ہے کیونکہ کمپنیاں پرانی رقم کی ڈیمانڈ کررہی ہیں۔انتظامیہ نے اپنے مؤقف میں کہا ہے کہ بہت جلد کمپنیوں کے بقایا جات ادا کر دیئے جائیں گے ۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن