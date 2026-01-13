صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی: سیلاب سے تباہ ڈیک پل اور سڑک کیلئے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ

  • لاہور
نارنگ منڈی: سیلاب سے تباہ ڈیک پل اور سڑک کیلئے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ کے امیر چودھری زاہد عمران کوروٹانہ اور چودھری فرحان شوکت ہنجرا نے ۔۔۔

حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ضلع شیخوپورہ کے علاقے نارنگ منڈی میں سیلاب 2025 کی تباہ کاری کے باعث بی آر بی نہر سے کجلہ بریار روڈ اور دیگر دیہات کو جانے والی رابطہ سڑک کے درمیان واقع ڈیک پل کے دونوں اطراف بہہ جانے والی اپروچز کی فوری تعمیر کے لیے جلد از جلد فنڈز جاری کرے ۔ سڑک اور پل کی عدم بحالی کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی ڈی ڈبلیو پی:ٹریفک روانی بہتر کرنے کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

بی زیڈ یو :چوری کی وارداتیں جاری، ناقص سکیورٹی بے نقاب

علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی:ملیحہ رشید

تعلیمی بورڈ ملازمین کیلئے عمرہ اورسپورٹس گالا انعامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا نرسنگ سکول کا دورہ،پرنسپل کی بریفنگ

مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس