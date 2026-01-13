صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ننکانہ کا تحصیل ہسپتال شاہکوٹ کا دورہ، غیر حاضر ڈاکٹر کو شوکاز

  • لاہور
ننکانہ صاحب (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لینے کے ۔۔۔

لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہکوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری، ادویات کے اسٹاک سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹر کو جواب طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سی ای او ہیلتھ اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو صفائی کے انتظامات فوری بہتر بنانے کی ہدایت کی۔

 

