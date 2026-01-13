صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہرمیں درجنوں بوسیدہ سیوریج لائنز تبدیلی کامنصوبہ زیر التوا

  • لاہور
شہرمیں درجنوں بوسیدہ سیوریج لائنز تبدیلی کامنصوبہ زیر التوا

فنڈز کی عدم فراہمی پر اہم سڑکوں سے گزرنے والی سیوریج لائنز بیٹھنے کا خدشہ

لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنز کی تبدیلی کا جامع منصوبہ تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔شہر کے درجنوں علاقوں میں سیوریج لائنز آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔گزشتہ مالی سال 8 بڑی سیوریج لائنز کی تبدیلی کا آغاز کیا گیا تھا تاہم لاہور کی7انتہائی بوسیدہ سیوریج لائنز ابتک تبدیل نہیں کی جا سکیں۔ذرائع کے مطابق بجٹ میں فنڈز منظوری کے باوجود منصوبے عملی پیشرفت سے محروم رہے جبکہ لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کو ترجیح دینے پرسیوریج منصوبے پس منظر میں چلے گئے ۔

حاجی پارک راجگڑھ تا اسلامپورہ ،لیاقت چوک تا سید پور سبزہ زار ،رحمت علی روڈ، ملت چوک، الممتاز روڈ، ندیم شہید روڈ سمن آباد ،بکر منڈی تا بند روڈ ،گبج بخش روڈ ،ملحقہ آبادیوں ،مین مسلم روڈ اچھرہ ،پراچہ کالونی تا گجر چوک شاہدرہ سیوریج لائنز کے منصوبے التوا کا شکار ہیں جنکی مجموعی لاگت1ارب 36 کروڑ 2 لاکھ 97 ہزار روپے بنتی ہے ۔اربوں کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجودشہر کی مرکزی شاہراہوں کے نیچے سے گزرنے والی سیوریج لائنز کے ٹوٹنے اور کسی بھی وقت بیٹھنے کا خدشہ ہے ۔ واسا انتظامیہ نے سیوریج لائنز کی تبدیلی میں تاخیر کو فنڈز کی عدم فراہمی قرار دیا ہے اور کہنا ہے کہ اگر بروقت فنڈز مل جاتے تو یہ تبدیل کر دی جاتیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نسٹ میں عالمی ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس کا آغاز،عالمی تعاون پر زور

بحریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، کارکردگی پر اطمینان کا اظہار

کمشنر راولپنڈی کا کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ کا دورہ ،کام کا جائزہ

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

کشمیر کی آزادی ،عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل راٹھور

گوشت تو عوام کو سونگھنے کے لئے بھی میسر نہیں ،مزمل اسلم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس