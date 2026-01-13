صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اراضی پر محکمہ ایکسائز کے دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اراضی پر محکمہ ایکسائز کے دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ ،محکمہ ایکسائز حکام کا کہنا ہے۔۔۔

 کہ اس اقدام کا مقصد کرایہ کی مد میں اخراجات میں کمی اور سرکاری خزانے کو فائدہ پہنچانا ہے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں پراپرٹی ٹیکس ریجن اے اور ریجن بی کیلئے نئی سرکاری عمارتوں کی تعمیر کا آغاز ہورہا ہے ۔ ریجن بی کی بلڈنگ رائیونڈ روڈ اڈا پلاٹ کے قریب تعمیر ہوگی۔ ریجن اے اور بی کی بلڈنگز پر 55 کروڑ لاگت آئے گی۔ سرکاری عمارتوں میں منتقلی سے کرایوں کی مد میں کروڑوں روپے سالانہ بچت متوقع ہے ۔ منصوبے پر ڈپٹی ڈائریکٹر پراجیکٹ کی زیر نگرانی کام جاری ہے ،دیگر اضلاع میں بھی سرکاری دفاتر کے قیام پر غور جاری ہے ۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس