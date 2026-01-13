صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روحانی رہنما واصف علی واصفؒ کاعرس شروع

  • لاہور
روحانی رہنما واصف علی واصفؒ کاعرس شروع

لاہور (سٹا ف رپورٹر)معروف روحانی رہنما و صوفی دانشور حضرت واصف علی واصف ؒکا 34 واں سالانہ عرس مزار شریف پر ۔۔۔

رسم چادر پوشی کے ساتھ شروع ہو گیا۔سابق صوبائی وزیر سردار نصراللہ خان دریشک ودیگر نے چادرپوشی کی ۔اس موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔عرس کے دوسرے روز آج سہ پہر الحمرا ہال نمبر 1 میں سیمینار ہوگا، صدارت خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ کرینگے ۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی ،صاحبزادہ عاصم مہاروی، ڈاکٹر صغریٰ صدف،ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الٰہی،جان کاشمیری،نیاز ملک اور وسیم اللہ شاہین اظہار خیال کرینگے ۔ رات کو محفل سماع بھی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی ڈی ڈبلیو پی:ٹریفک روانی بہتر کرنے کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

بی زیڈ یو :چوری کی وارداتیں جاری، ناقص سکیورٹی بے نقاب

علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی:ملیحہ رشید

تعلیمی بورڈ ملازمین کیلئے عمرہ اورسپورٹس گالا انعامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا نرسنگ سکول کا دورہ،پرنسپل کی بریفنگ

مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس