صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منگیتر کو نوکری سے نکالنے پر ہوٹل منیجر پرتشدد ،دوملزم گرفتار

  • لاہور
منگیتر کو نوکری سے نکالنے پر ہوٹل منیجر پرتشدد ،دوملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)گلبرگ کے علاقے میں منگیتر کو نوکری سے نکالنے کی رنجش پر ہوٹل منیجر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔۔

ہوٹل منیجر ارشاد نے چوری کے الزام میں رومیا کو نوکری سے نکال دیا تھا جس پر ملزم نے منگیتر کو نوکری سے نکالنے پر دیگر ساتھیوں سے ملکر منیجر کونجی ہسپتال کے قریب تشدد کا نشانہ بنایا، نقدی اور کارڈز نکال لیے ۔ملزم تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے ۔ اطلاع پر پولیس نے مرکزی ملزم شاہزیب اور علی رضا گرفتار کر لیا جبکہ دیگر ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران، نصف شہر میں چولہے بجھ گئے

فائر بریگیڈ کی 440 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کیلئے اقدامات شروع

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں ، خواتین اور معمرا فراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

گورنر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، تعلقات پرگفتگو

تعلیمی اداروں کے گرد کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی ہدایت

کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس