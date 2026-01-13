صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا،ایشین بینک کی ویسٹ واٹر اینڈ ڈرینج پراجیکٹ پر میٹنگ

  • لاہور
ایم ڈی واسا،ایشین بینک کی ویسٹ واٹر اینڈ ڈرینج پراجیکٹ پر میٹنگ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایم ڈی واسا اورایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی میٹنگ، لاہور ویسٹ واٹر اینڈ ڈرینج مینجمنٹ پراجیکٹ پر ۔۔۔

تفصیلی غور کیا گیا۔ لون ایگریمنٹ شرائط، قانونی تقاضوں اور آئندہ لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی ۔ ٹینڈرنگ پراسس، تکنیکی و مالی جانچ، ماحولیاتی و سماجی تحفظ، جینڈر اور کلائمیٹ ایکشن پلان پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائیگا۔ AIIB مشن کے سائٹ وزٹس اور آئندہ اقدامات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا نے کہا لاہور میں سیوریج اور نکاسی آب کی بہتری کیلئے تمام ترقیاتی منصوبے عالمی معیار کے مطابق مکمل کیے جائینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران، نصف شہر میں چولہے بجھ گئے

فائر بریگیڈ کی 440 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کیلئے اقدامات شروع

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں ، خواتین اور معمرا فراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

گورنر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، تعلقات پرگفتگو

تعلیمی اداروں کے گرد کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی ہدایت

کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس