صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہربنس پورہ :ایک ہفتے بعد بھی فلٹریشن پلانٹ تبدیل نہ ہوسکا

  • لاہور
ہربنس پورہ :ایک ہفتے بعد بھی فلٹریشن پلانٹ تبدیل نہ ہوسکا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں ہربنس پورہ کے علاقہ کوٹلی گھاسی کا فلٹریشن پلانٹ ایک ہفتے سے بند،پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ۔۔۔

طرف سے فلٹریشن پلانٹ کے سیمپل لیے گئے ،پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فلٹریشن پلانٹ کا پانی مضر صحت قرار دے دیا،فوڈ اتھارٹی کے نوٹس کے باوجود واسا فلٹریشن تبدیل نہ کرسکا، شہری مجبوراً مضر صحت پانی پینے پر مجبور ، اہل علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل اور کوٹلی گھاسی کے مکینوں کا وزیراعلیٰ پنجاب سے فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کرانے کا مطالبہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنرکا مختلف اضلاع میں دوبارہ تجاوزات کا نوٹس

ٹینکر ز ،ہائیڈرنٹس سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ

پولیس چیف سے کیڈا کے وفد کی ملاقات

غیرقانونی تعمیرات،ایس بی سی اے کوجواب کی مہلت

وزیراعظم سرد موسم میں گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لیں، سینیٹر وقار مہدی

رکشہ پابندی کیس، صوبائی حکومت و دیگر سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر