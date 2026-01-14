صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اضلاع کو خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کاٹاسک تفویض

  • لاہور
اضلاع کو خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کاٹاسک تفویض

لاہور (کرائم رپورٹر )آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت متعلقہ اضلاع کو خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔۔

 جبکہ انویسٹی گیشن ہیڈکوارٹرز اس عمل کی مانیٹرنگ کرے گا۔ اشتہاریوں کے شناختی کارڈز سسٹم میں اپ ڈیٹ کرنے اور ان کے رشتہ داروں کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2 لاکھ 1 ہزار اشتہاری ملزمان پولیس کی گرفت سے باہر ہیں جبکہ گزشتہ سال ساڑھے 3 ہزار اے کیٹیگری اشتہاری گرفتار نہ ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر