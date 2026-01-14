صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھینسوں کے متعدد غیرقانونی ڈیرے اور شیڈز مسمار

  • لاہور
بھینسوں کے متعدد غیرقانونی ڈیرے اور شیڈز مسمار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے ایونیو ون اورجوبلی ٹاؤن سکیم میں مویشیوں کے انخلا کے لئے۔۔

 آپریشن کیا گیا۔آپریشن کے دوران 300سے زائد مویشیوں کو ایل ڈی اے ایونیو ون اور جوبلی ٹاؤن سکیم سے باہر منتقل کیا گیا۔ ایل ڈی اے اورایم سی ایل ٹیموں نے مشترکہ آپریشن کے دوران ایک درجن سے زائد جانوروں کو کارپوریشن کے حوالے کردیا۔ایڈیشنل ڈی جی یوپی کی نگرانی میں آپریشن ڈائریکٹر ایل ڈی اے ایونیوون عمر صہیب نے کیا۔آپریشن کے دوران بھینسوں کے متعدد غیرقانونی ڈیرے اور شیڈز مسمار کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مریضوں میں اضافہ ،نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، وزیر صحت

اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل

کیسز کی تفتیش میرٹ اور قانون کے مطابق مکمل کی جائے ،آئی جی

ریل کے ذریعے مال برداری کو فروغ دینگے ،حنیف عباسی

ڈپٹی کمشنر مری کا ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ لیا

ڈی پی او مری کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر