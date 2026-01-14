صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30مقامات پر ایمرجنسی موبائل فون چارجنگ پولز نصب

  • لاہور
منصوبے کے تحت 100 مقامات تک یہ سہولت فراہم کرنے کا ہدف

لاہور (آن لائن) لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی نے عوامی سلامتی اور سہولت کیلئے ایک زبردست اقدام کیا ہے جس کے تحت شہر میں چارجنگ اور سکیوٹی سہولیات والے پولز نصب کیے گئے ہیں۔ ان پولز کا مقصد شہریوں کو بیشتر ضروری خدمات ایک جگہ پر مفت فراہم کرنا ہے ۔ اس اقدام کی اہم باتوں میں سے ایک ایمرجنسی حالات میں مفت موبائل چارجنگ سٹیشنز فراہم کرنا ہے ۔ لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی نے 30 مقامات پر ایمرجنسی موبائل فون چارجنگ پولز نصب کیے ہیں۔ ان پولز پر شہری اپنے موبائل فونز مفت چارج کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایمرجنسی کی صورت میں منصوبے کے تحت جلد 100 مقامات تک یہ سہولت فراہم کرنے کا ہدف ہے ۔ مفت موبائل فون چارجنگ کے علاوہ ان پولز میں پینک بٹن بھی موجود ہے یعنی فوری مدد کے لیے ہیلپ سسٹم۔ اس کے علاوہ یہ فری وائی فائی بھی مہیا کرتا ہے ۔ یہ سب سہولیات عوام کو ایک ہی جگہ پر محفوظ اور آسان انداز میں دستیاب کیے گئے ہیں۔

 

