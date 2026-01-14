ایکسائز: 6 ماہ میں مقررہ اہداف کا 61 فیصد حاصل
اراضی سینٹر رائیونڈ روڈ پر نئی سرکاری عمارت کی تعمیر کاآغاز
لاہور(خبر نگار)محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی شاندار کارکردگی پر حکومت پنجاب نے عملی اعتراف کرتے ہوئے محکمانہ انفراسٹرکچر کی بہتری کا آغاز کر دیا ہے ۔ اسی سلسلے میں اراضی سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ریجن بی کے دفاتر کے لیے دو منزلہ نئی سرکاری عمارت کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیاہے ۔ اس ضمن میں سیکرٹری ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس پنجاب محمد مسعود مختار اور ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب عمر شیر چٹھہ نے ایکسائز افسران کی موجودگی میں تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا اور عمارت کا سنگ بنیاد رکھ کر منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان کو کو منصوبے سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ سیکرٹری ایکسائز محمد مسعود مختار نے کہا کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سالانہ بنیادوں پر مکمل شفافیت کے ساتھ اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہے ۔ رواں مالی سال کے ابتدائی چھ ماہ میں محکمہ اپنے مقررہ اہداف کا 61 فیصد حاصل کر چکا ہے جبکہ 40 فیصد گروتھ کے ساتھ یہ کارکردگی لائقِ تحسین ہے ۔