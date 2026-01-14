صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

  • لاہور
اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

254خستہ حال عمارتوں کی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی عائد:رپورٹ

لاہور(عمران اکبر ) اندرون شہر بسنت فیسٹول منانے کی تیاریاں ،بسنت کا سرکاری بڑا ایونٹ شاہی قلعہ میں منایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بسنت کا سرکاری بڑا ایونٹ شاہی قلعہ میں منایا جائے گا ،بڑی بسنت کی بڑی تیاریوں میں دو سے 25لاکھ تک بسنت کے لئے چھت کرائے پردیا جانے لگا ،والڈ سٹی کے مطابق اندرون شہرسرکاری اعدادوشمار کے مطابق 22ہزار چھتوں پر بسنت منائی جائے گی ،صرف 254خستہ حال عمارتوں کی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی عائد کر دی گئی ۔ذرائع کے مطابق اندرون شہر چونا منڈی آصف جاں حویلی کی چھت کی بکنگ تین روز کے لئے 15 لاکھ میں فروخت کی جا رہی ہے ، میاں صلی حویلی کا ریٹ 15لاکھ روپے ،مبارک ،نثار،الف شاہ ،حویلی،کوکوز کی چھتوں کے 25لاکھ ریٹ،حویلی میاں خان،حویلی میاں جی سلطان ،حویلی برود خان کی چھتیں 15لاکھ میں فروخت ۔ڈی جی والڈ سٹی نجم ثاقب کا کہنا ہے کہ محفوظ بسنت فیسٹول کی تیاریاں جاری ہیں لیکن کسی صورت بھی خستہ حال عمارتوں کی چھتوں پر بسنت نہیں منائی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں تعمیراتی کاموں کا افتتاح

طسٹی اور صدر تحصیل کے دفاتر میں صفائی نہ ہونے پر ڈی سی کا اظہار برہمی

نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ میں ونٹر فلاور فیملی فیسٹیول کا انعقاد

علی پورچٹھہ:شہریوں کی جانب سے تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کیلئے خون کا عطیہ

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد:نو منتخب صدر و سیکرٹری بار کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر