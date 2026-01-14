صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

  • لاہور
رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ) معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی کنزیومر پروٹیکشن سلمیٰ بٹ سے فیصل آباد غلہ منڈی کے۔۔

 تاجروں نے صدر میاں اسلم کی سربراہی میں ملاقات کی - اس موقع پر ڈپٹی سیکرٹری خالد نعیم، ڈائریکٹر جنرل پامرہ طارق علی بسرا سمیت دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے -سلمیٰ بٹ نے رمضان کے دوران ماڈل بازاروں سہولت ان دی گو بازاروں اور پنجاب کے تمام سہولت و رمضان بازار وں میں دالوں کی سپلائی کوالٹی اور قیمتوں بارے مشاورت کی-اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب رمضان میں کم آمدن والے صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔

 

