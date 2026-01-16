صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کائٹ فلائنگ آرڈیننس کو ایکٹ میں بدلنے کیخلاف درخواست، ریکارڈ طلب

  • لاہور
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں کائٹ فلائنگ آرڈیننس کو ایکٹ میں بدلنے کیخلاف درخواست پر سماعت،جسٹس ملک محمد اویس خالد نے اختیارات کے مبینہ غلط استعمال کیخلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب سے جواب طلب کرلیا۔

درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے مؤقف اپنایا کہ آرڈیننس سازی پارلیمانی بالادستی اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے ،آرڈیننس کا اجرا صرف ہنگامی حالات میں ہو سکتا ہے ،آرڈیننس کو معمول کی قانون سازی نہیں بنایا جا سکتا،آرڈیننس کے ذریعے حکومت قانون سازی میں پارلیمنٹ بائی پاس کر کے شارٹ کٹ لے رہی ہے ،کائٹ فلائٹ آرڈیننس کو چیلنج ہونے پر ایکٹ میں بدل دیاگیا،ایکٹ میں تبدیلی ثابت کرتا ہے کہ قانون سازی کی کوئی ہنگامی ضرورت نہ تھی۔

