حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کے اعلان کا خیر مقدم

  • لاہور
لاہور (صباح نیوز)پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ (پیاف ) کے سینئر وائس چیئرمین و سابقہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مدثر مسعود نے ۔۔۔

حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے کے تحت اٹھائے جانے والے اقدامات کی مانیٹرنگ کیلئے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر با اختیار کونسل تشکیل دی جائے ،وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کئے جانے والے خصوصی سیل کی سربرا ہی وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب خود کریں تاکہ درپیش مسائل اور رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جا سکے ۔ 

 

