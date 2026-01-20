صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفرمعراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے :ڈاکٹر حسین قادری

  • لاہور
لاہور (آن لائن) صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کہا ہے کہ جمہور علمائے اہلِ سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔۔۔

 کہ حضور نبی اکرمؐ ؐکو معراج حالتِ بیداری میں جسم و روح کے ساتھ نصیب ہوا اور اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہوا۔آپؐ انسانیت کے نمائندہ ہیں اور آپ کو دیدار الہیٰ کا نصیب ہونا ایک ایسی فضیلت ہے جس کی کوئی اور نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ جسمانی و روحانی دونوں اعتبار سے معراج کا معجزہ رونما ہوا۔ اس عقیدے پر صدیوں سے امتِ مسلمہ کے جلیل القدر علماء کا اجماع چلا آ رہا ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے منہاج القرآن کے مرکزی سیکرٹریٹ میں منعقدہ ‘‘معراج النبیؐ کانفرنس’’ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

