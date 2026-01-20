ریلوے کی اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیورز کی بھرتی کی تاریخ میں توسیع
لاہور (آن لائن) ریلوے ہیڈکوارٹرز نے اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیورز کی اسامیوں کے لئے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ۔۔۔
۔تفصیلات کے مطابق اب خواہشمند امیدوار 25جنوری 2026ے تک اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں گے ۔ذرائع کے مطابق نیشنل جاب پورٹل میں فنی خرابی کے باعث ویب سائٹ دو روز تک بند رہی، جس کی وجہ سے امیدوار آن لائن درخواستیں جمع نہیں کرا سکے تھے ۔ اسی پیشِ نظر ریلوے ہیڈکوارٹرز نے امیدواروں کی سہولت کیلئے تاریخ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ریلوے حکام کے مطابق اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیورز کی بھرتی کیلئے تیاریاں جاری ہیں اور ملک بھر کی ساتوں ریلوے ڈویژنوں میں مجموعی طور پر 417اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیورز بھرتی کیے جائیں گے ۔