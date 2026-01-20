صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہدرہ: واسا شہریوں کیلئے پانی کا انتظام کرنے سے قاصر

  • لاہور
منظوری کے باوجود ٹیوب ویل کی تنصیب نہ ہوسکی، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)شاہدرہ کے علاقے میاں فیروز پارک گلی نمبر 3 لاجپت روڈ کے رہائشی واسا کی غفلت کے باعث شہری پانی سے محروم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹیوب ویل کی منظوری کے باوجود تنصیب نہ ہوسکی۔ شہریوں نے متعدد بار افسروں اور ایم پی اے سے رابطہ کیا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی، شہری دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہوگئے۔ صارفین کو پانی کے بل باقاعدگی سے آرہے ہیں پانی نہ ملنے پر علاقہ کربلا کا سماں پیش کر رہا ہے۔ شہری پانی اور دیگر ضروریات کیلئے بوند بوند کو ترسنے لگے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگر پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو مظاہرہ کیا جائے گا۔

 

